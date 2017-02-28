宜蘭228追思 強調轉型正義不能做一半

宜蘭縣政府舉辦二二八追思活動，以「一半」為主題。（簡榮輝攝）

宜蘭縣政府舉辦二二八追思活動，代理縣長吳澤成表示，轉型正義不能做一半。（簡榮輝攝）

宜蘭縣政府舉辦二二八追思活動。（簡榮輝攝）

宜蘭縣政府舉辦二二八追思活動，代理縣長吳澤成獻花給受難者家屬。（簡榮輝攝）

宜蘭縣政府今(28日)在宜蘭運動公園二二八紀念物前舉辦二二八追思活動，邀請受難者家屬前來追悼，今年活動以「一半」為主題，強調當年許多家庭受到突如其來的迫害而破裂，強調轉型正義儘管會遭受腐舊思維對抗，若只做一半就不叫改革，國家應該還給受難者全部的正義。

「二二八是個不正義事件。」宜蘭代理縣長吳澤成指出，70年前發生的二二八，是台灣史上悲慘的國家迫害事件，造成許多家庭破碎、內心巨大傷痛。然而受難者的精神不朽，縣府去年回應受難者家屬協會前理事長呂崧海建議，在縣內6處重要受難地點設置簡易紀念碑，讓大家記取這段黑暗歷史。

吳澤成說，我們應以淚水來開啟寬容與諒解的大門，今年是台灣推動轉型正義重要的一年，過程中必定遭受腐舊思維的質疑與對抗，「我們卻不會退縮！」，追求正義不能打折。

宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長張文義表示，鄭南榕等人於30年前推動紀念二二八活動，4任總統都向受難者道歉，但是這些卻顯不足，因為當年迫害恐懼仍深藏在人民心中，嚴重扭曲台灣既有良善人性與繼承自日本半世紀統治的法治觀念，隨意殺人的行為至今仍讓大家感到不可思議。

張文義認為，二二八事件肇因於「不文明政權來統治文明社會」，當年台灣人歡天喜地等待回歸祖國，中國接收行動卻成「劫收」，傷害人民情感，最後更迫害人民生命，除了元凶蔣介石，其他各區部隊司令也是共犯。我們不能遺忘這段歷史，也不願重演歷史。

另外，宜蘭市中山公園內的蔣公銅像，由於銅像位址與護城河工程範圍重疊，宜蘭市公所於日前將蔣公銅像移置桃園慈湖。市公所強調，此工程早在去年7月即已動工，無關去蔣化。

(中時)