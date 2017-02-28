筌聖老家傳食安疑慮 高市營養午餐全下架
高雄老字號豆製食品「筌聖老家」食品工廠被控非法僱用並軟禁外勞，又有食安疑慮，高市教育局今天說，已令全市102校營養午餐使用的筌聖老家豆製品食材全數預防性下架。
教育局說，105學年度第2學期全市計有102校使用筌聖老家豆製品食材，筌聖老家非法軟禁外籍移工又爆出食安疑慮，教育局已向衛生局查證食材來源安全性，在尚未查明前依「食品衛生安全預防性下架原則」公告要求各校採取預防性下架相關可疑產品。
教育局指出，為確保全市中小學營養午餐都依規定使用合格食材，一向以最高、最嚴謹的食安標準為師生把關養午餐食材。 1060228
(中央社)
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