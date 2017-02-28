派屈克史都華看完羅根 決定告別X教授
好萊塢影星休傑克曼、派屈克史都華宣布新片「羅根」後告別系列電影，派屈克史都華今天坦言是最好結局，「羅根」片尾字幕跑完，他就決定告別「X教授」。
休傑克曼（Huge Jackman）和派屈克史都華（Patrick Stewart）主演「羅根（Logan）」，昨晚在台北101水舞廣場舉辦首映粉絲見面會，今天上午舉行訪台記者會，派屈克史都華先為缺席見面會致歉。
派屈克史都華日前宣布告別「X教授」角色，與17年老戰友「金鋼狼」休傑克曼同進退，兩人都不再演出系列電影，派屈克史都華坦言是幾天前才做出這決定。
他表示，剛開始非常高興聽到有另一部「金鋼狼」電影可參演，沒想過是不是他的最後一部，當時在柏林影展與休傑克曼一起看片，看到結尾部分，坐在那看著片尾幕後人員名單，「我就想說這是最好的結尾，跟這個系列說再見」。
派屈克史都華說，「羅根」真的太美了，未來可能沒更好的電影向「X教授」角色告別；當幕後人員名單字幕跑完，他也做出決定。
被問起想不想與華人導演或演員合作時，派屈克史都華笑認非常期待，如有機會讓東、西方結合，一定會非常興奮；休傑克曼直呼「我們兩個可以一起演」，派屈克史都華笑喊「那下次你演我爸爸」，逗笑全場。
現場送上特地準備的「X教授」手繪海報送給派屈克史都華，讓有30年收藏藝術畫作經歷的他好開心，大讚非常漂亮，是他的第1幅台灣收藏品，要把手繪海報和收藏品放在一起，還要手寫字條謝謝畫師。
電影公司送上「金鋼狼」和「X教授」布袋戲偶，讓休傑克曼和派屈克史都華看得目不轉睛，用布袋戲偶搞笑對打，派屈克史都華笑說，真的非常感謝，這是非常美麗的記憶，「代表台灣會跟著我回家」，以後台灣會同存他的心中。1060228
(中央社)
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