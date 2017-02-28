紀念228 賴清德：立足台灣 建設和平公義新國家

288事件70週年，台南市長賴清德今天在追思會活動中表示，228是大屠殺，不是族群衝突，不是想要回歸祖國統一，而是當時國民政府貪污腐敗，強力鎮壓，才全力反抗，不必再期待外在的「祖國」，在民主台灣的土地上，無分彼此，建設和平公義的新國家。

賴清德表示，當年台灣人滿懷期待迎接心目中的「祖國」，卻迎來一場腥風血雨，今天要記取教訓，不必再期待外在的「祖國」，不讓悲劇重演，「我們要腳踏實地，立足台灣，形成命運共同體，在民主台灣的土地上，無分彼此，建設和平公義的新國家」。

(中時)