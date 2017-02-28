全台A、O型血庫存亮黃燈 新竹A型血不到4天
4天連假進入尾聲，全台血液庫存量也亮燈喊「缺」。根據台灣血液基金會最新統計，全台各地A型、O型血最缺，6區有5區低於正常值的7天，其中以新竹地區的A型最缺，已達「急缺」的3.9天。血液基金會表示，連假加上天氣冷，降低不少人捐血意願，呼籲民眾挽袖捐血。
血液基金會指出，近期雖然醫院用血量不算打，但年前的血液庫存未完全「衝起來」，所以持續有血不夠的狀況。血液基金會全台共分台北、新竹、台中、台南、高雄和花蓮6區；據最新統計，A型方面，全台除了台南，其餘皆為「偏低」的4~7天，新竹更僅剩3.9天。
O型血同樣也拉起警報，全台除了台中庫存正常，其餘地方庫存量都僅剩4~7天；AB型則在新竹、高雄2區出現偏低，目前全台僅有B型，各區血量皆高於7天的正常庫存值。
台北捐血中心企劃課課長陳絜先指，這幾天適逢連假，加上不少地區出現濕冷的天氣，連帶降低民眾捐血意願；她進一步強調，以北部為例，儘管昨日醫院領用量為2400袋，低於平時假日的3000袋，但因過年時，血液庫存量並未完全衝起來，才會持續出現血量較不足的狀況，呼籲民眾發揮愛心、捐血救人。
(中時)
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