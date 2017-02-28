休傑克曼告別17年金鋼狼 角色深刻難忘
電影「羅根」是休傑克曼告別演了17年金鋼狼的最終之作，他今天說，「這可能是有史以來，我演得最好最難忘又深刻的角色」。
「金鋼狼」休傑克曼、「X教授」派屈克史都華今天上午出席在台北文華東方酒店的電影「羅根」記者會，這是兩人最後一次演這兩個角色，休傑克曼表示，過去17年他一直扮演金鋼狼，看完「羅根」後，他為此感到滿意也很驕傲，更笑說昨晚有那麼多粉絲Cosplay金鋼狼、X教授，認為有很多繼任人選，讓他很放心。
休傑克曼表示，他和導演兼編劇詹姆斯曼高德、派屈克史都華3人一起在柏林看「羅根」，看完後他握著派屈克史都華的手，還假裝作出拭淚動作，那個當下讓他很感動，「這可能是有史以來，我演得最好最難忘又深刻的角色」。
17年前原本羅素克洛才是金鋼狼第一人選，但因故無法演出，才讓繼任人選休傑克曼拿到角色，不過羅素克洛也大方對休傑克曼說，「既然拿到角色就好好表現吧」，豪爽的態度讓休傑克曼放心接演。
休傑克曼今天也說，要是之後有金鋼狼繼任人選，他也會說一樣的話，不過倒是要提醒一件事情，「但不要以為3個月就能變成金鋼狼，要花6個月才辦得到」，千萬不要犯了他過去犯的錯。1060228
(中央社)
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