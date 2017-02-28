小飛機墜毀加州民宅 4死2傷
1架搭載5人的小飛機今天墜毀美國加州河邊市（Riverside）的一處民宅，造成至少4人死亡、2人受傷，3到5人下落不明。
美國「國家廣播公司」（NBC）報導，消防官員今天在記者會上說，有2棟房屋受損，有3到5人失蹤，救難人員仍在尋人中。
報導說，機上載了一對聖荷西（San Jose）夫婦和他們3名10多歲子女。
目前暫時還無法確認死者究竟是飛機上的人還是民宅裡的人。發生意外的是一架賽斯納（Cessna）310飛機，墜機發生於下午5時左右，意外導致房屋著火，令人窒息的濃煙騰空。
聯邦航空總署（FAA）發言人葛瑞格（Ian Gregor）稍早表示，飛機是於河邊市立機場起飛，飛往加州的聖荷西，墜機地點在機場東北方約半英里、洛杉磯東邊約60英里。1060228
(中央社)
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