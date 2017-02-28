台女客陳屍泰國飯店泳池 警方調查中

一名台灣王姓婦人今天凌晨被發現陳屍在泰國芭達雅一家飯店的泳池，中華民國駐泰國代表處已經派員前往協助善後，並通知家屬，泰警方正在調查死因。

持中華民國護照的50多歲王姓婦人，今天凌晨2時左右，被發現陳屍在芭達雅一家飯店的游泳池內。駐泰代表處表示，死因仍待警方調查，已通知家屬。

另一起意外是，一名前來曼谷旅遊的60多歲台灣男性旅客，日前在餐廳用膳後，下樓梯時發生不慎滑倒造成粉碎性骨折，經導遊和接待旅行社送往鄰近醫院急救，並安排相關醫療及住院手續，受傷旅客在曼谷住院期間，獲得妥善照顧，不過由於語言隔閡、醫療等因素，旅客希望盡早返台就醫。

中華航空在服務第一原則下，採取緊急應變措施，在48小時內，已將旅客安排搭乘26日的華航班機返台順利就醫。1060228

(中央社)