桃竹3/1限水 媽祖石門水庫遶境祈雨
石門水庫今天中午11時水位為231.35公尺，桃園、板新及新竹地區明起實施第一階段限水；石門水庫今天舉行媽祖遊湖遶境祈福祈雨。
石門水庫周邊居民大多以捕魚、遊艇為主要經濟來源，今天辦理媽祖遊湖遶境活動，今天上午7時30分起，從阿姆坪碼頭(啟)航遊湖遶境，於10時左右回到阿姆坪生態公園舉行祭典。
今年因為水情吃緊，北水局也配合媽祖遶境活動，一起祈求風調雨順，希望能夠再多降下春雨，解除旱象。
北水局說，日前實施「北水南調」，石門水庫可以不用再供應板新民生及公共給水，減輕石門水庫的負擔，且石門水庫農業用水自明天起減少供灌約140萬噸。1060228
(中央社)
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