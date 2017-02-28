中正紀念堂「去蔣化」 鄭麗君：是「去威權化」

文化部長鄭麗君強調，中正紀念堂轉型不是「去蔣化」，而是「去威權化」。（黃世麒攝）

文化部長鄭麗君28日出席「228事件暨林家祖孫受難追思紀念會」後受訪表示，中正紀念堂是威權時代為了紀念威權統治者而建立，在民主時代是一個爭議的空間，強調轉型不是「去蔣化」，而是「去威權化」，為了尊重228紀念活動，避免不必要的衝突模糊了紀念的焦點，因此決定中正紀念堂閉館1天。

(中時)