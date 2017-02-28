台生多益平均537分 專家：好公司基層工作至少要450分

美國教育測驗服務社（ETS）台灣區代理忠欣公司公布，2016年台灣有36.7萬考生參加多益英語檢測，平均得537分（滿分990分），其中一般大學學生平均536分、技職校院學生平均413分。專家表示，多益至少要450分以上，才有機會進到好一點的公司工作。

忠欣公司表示，2016年台灣有36萬7353人考多益，其中以24歲以下居多，占78％；男女比例為1:1.27，女性應試者比男性多出27％，女性成績平均成績546分、男性525分。學生方面，高中生平均得562分、一般大學生565分、技職校院學生413分，顯示國內高中生英語程度不輸給大學生。

忠欣公司營運長吳紹銘說，現在很多企業招人時都以求英語能力進行第一階段篩選，不同工作職位有不同要求，有些高階職位多益750分是基本門檻，即使是最不要求英語的部門，如助理工程師、修護人員或助理辦事員，也都要求450分以上。因此，英語程度未達多益450分，要進好一點的公司將遇困難。

為了讓畢業生在職場有競爭力，目前9成以上大專院校都設有「英語畢業門檻」，台大政大的名校要求較高，以政大為例，就要求學生通過全民英檢中高級初試、托福500以上、多益測驗 600以上等標準其中之一才能畢業；但像私立技專院校則只要求通過全民英檢初級或中級初試（約國中畢業程度）就可以，標準很低。

(中時)