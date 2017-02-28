洪秀柱：別企圖把228當台獨運動起點

洪秀柱今天中午到台南與青年舉行便當座談，針對賴清德建設新國家之說，提出批判。(曹婷婷攝)

針對台南市長賴清德今天追思228時，提及「建設和平公義新國家」，國民黨主席洪秀柱表示，台獨做不到就是做不到，不要「練肖話，騙老百姓。洪秀柱說，這種把228當成台獨運動的起點，企圖用這種方式分別外來政權，予以消滅，是陷台灣於危險、不穩定的狀態，這是愛台灣的作法嗎？

洪秀柱今天中午在台南市永康區和學生座談、接受媒體詢問中共也要紀念228的看法時說，從中共也要紀念228，大家可以了解 70 年前228的發生，因素非常複雜，不能只用單一方式或角度來解釋，呼籲社會要更理性，不能用誤導民眾的方式來解釋。

洪秀柱也發表對賴清德一席話的看法，她說，很遺憾及痛心民進黨明日之星會做出這樣不理性、對台灣社會沒有幫助的想法，「不要忘記，前總統陳水扁曾說，台獨做不到就是做不到。」

(中時)