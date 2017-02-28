大桔大利峨眉鄉柑橘路跑 3000人參與

新竹縣「2017大桔大利峨眉鄉柑橘路跑活動」，今天清晨在峨眉鄉登場，計3000名大小朋友參加。（陳育賢攝）

新竹縣「2017大桔大利峨眉鄉柑橘路跑活動」，今天清晨在峨眉鄉登場，計3000名大小朋友參加。（陳育賢攝）

「大桔大利峨眉鄉柑橘路跑活動沿途行經天恩大佛等多處知名景點。（陳育賢攝）

228連假用路跑作結尾，健康又回神！新竹縣「2017大桔大利峨眉鄉柑橘路跑活動」，今天清晨在峨眉鄉登場，3000名跑者齊聚台3線，沿著環湖道路，經過十二寮、天恩大佛與峨眉湖等知名景點，沿途飽覽峨眉鄉湖光山色，呼吸山林間新鮮空氣，也為今天的上班日作收心準備。

峨眉鄉出生的縣長邱鏡淳表示，新竹縣政府積極打造浪漫台3線，這次路跑活動可以體驗到峨眉鄉湖光山林之美，峨眉鄉還有柑橘、東方美人茶等精緻農特產，歡迎大家多多運動走出健康，品嘗在地農產美食。

路跑每位參賽選手除了完成證書和獎牌外，還可獲贈1盒5台斤的柑橘禮盒與參賽毛巾，現場並有柑橘展售，等於是健康路跑加上1日遊的休假行程。

峨眉鄉長江寧增表示，此次報名相當踴躍，共計有21K、11K及5K等3個組別，路跑除了可以讓大家感受峨眉鄉的風光明媚及客家人文風情外，在地農民種植的柑橘在市場上也廣受好評，歡迎所有好朋友一同來品嘗柑橘好滋味。

今天的路跑活動很多都是全家大小親子一同參加，大夥沿著竹43鄉道、成功街、峨眉街、竹49鄉道環湖道路、竹81鄉道，並經過十二寮、天恩大佛與峨眉湖，感受新竹縣好山好水，並展現無比健康活力，縣長邱鏡淳也特別率同綜合發展處長陳冠義及縣府一級主管一起為選手們加油打氣。

(中時)