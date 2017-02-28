機捷車廂進出溫差達10度 旅客不適
機場捷運試營運倒數，桃園市長鄭文燦趁228連假最後一天到A8長庚醫院站視察，從台北來購物中心一日遊的婆婆媽媽頻頻比讚直呼舒適，桃捷董事長劉坤億說，試營運至今發現的車子啟動搖晃、站牌太小、站內下雨和月台飄雨問題都逐一改善維護解決。
至於有民眾反映空氣不流通問題，劉坤億說是因車內溫度設定22度，但車外溫度約12至14度，旅客進出間覺得溫度提高，建議可脫掉外套，坦言營運有2部列車冷氣設定跳掉，已立即請工程師重置電腦設定。
鄭文燦說，試營運1個月即將期滿，至今已有115萬人次搭乘過，昨天更爆量高達17萬人次，很多出國回國的旅客都選擇機場捷運、還有很多人來桃園一日遊或到購物中心血拚，機捷效應已慢慢看到，營運量跟員工熟練度大幅提高。
鄭文燦說，3月2日正式營運起，頭一個月還是5折優待，希望讓每個民眾熟悉每一個站附近的設施，像是A8長庚醫院站有環球購物中心、長庚醫院，探病、看醫師都可以搭機捷最方便，期許通車順利，讓國際機場更方便、北北桃3個生活圈連結更緊密。
鄭文燦說，目前已完成22個站巡檢，捷運蓋了12年，確實有設備需要更新改善，一定要再維護才能提高水準，缺點部分高鐵局正在趕工整理，他也提到，目前按合約標準，高鐵工程局還少一列直達車廂，希望未來營運量成長，可以增購車廂讓營運密度提高。
(中時)
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