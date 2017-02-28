陪青蛙過馬路 偏鄉孩童體驗生命教育

美商英特爾（Intel）重視社群關懷，長期投入偏鄉小學服務，除了教導學童編碼、培養自主學習程式語言的能力，更規劃「陪青蛙過馬路」活動，希望學童懂得關懷環境、愛護生命。

偏鄉小學服務一直是英特爾台灣對社會關懷的重點項目。從2006年起服務宜蘭縣南山國小、桃園縣三民國小、新北市乾華國小，迄今偏鄉小學服務已超過3萬個小時。

2014年6月起，英特爾志工前往新竹縣內灣國小進行服務，並且從2015年1月起，結合樂高（LEGO）積木與Scratch軟體，教導學童編碼，2016年更深入培養學童對程式語言的自主學習能力。此外，志工們運用有趣的英文繪本結合多樣化的遊戲，讓學童自然而然地快樂學習英文。

在陪同內灣國小學童學習成長近2年半的時間裡，英特爾志工們與小朋友培養了許多默契和良好互動。所以去年10月，英特爾計劃一個特別的「陪青蛙過馬路」活動，希望學校小朋友可以認識家園、愛護環境。

內灣國小位於新竹縣橫山鄉，在此地有座山名為大山背，是台灣特有的梭德氏赤蛙棲地。每年10月是梭德氏赤蛙傳宗接代的季節，牠們平時住在山林裡，太陽下山後，必須從山林到溪流等待牠們的另外一半，翻山越嶺之後蛙兒們還要通過熙來攘往的大馬路，在路程中時常被路過的車輛壓死。

有鑑於此，新竹荒野保護協會組織了護蛙小組，號召志工一起幫青蛙過馬路。為了讓內灣國小學童有機會認識身處的生態環境，英特爾向荒野協會爭取參與的機會，在上完英文繪本課後，帶領小朋友前往大山背進行夜間護蛙行動。

英特爾認為，這不僅是關懷環境、愛護生命的表現，對孩子而言，更是一堂重要的生命教育。

據英特爾透露，活動當天，小朋友們和志工們都充滿期待與熱情，大家在荒野解說員的說明與帶領下，仔細小心地用紗網幫梭德氏赤蛙平安過馬路。大人小孩都持著手電筒，在安靜偶有車輛駛過的山區裡，謹慎地守護這台灣特有的青蛙。在這樣一個奇特夜晚的護蛙行動中，擁有著令人驚喜的經驗。1060228

(中央社)