花蓮紀念二二八 受難家屬盼撤慈湖駐衛警
花蓮縣二二八關懷協會今天上午在花蓮市和平廣場舉行二二八事件70週年紀念儀式暨追思紀念音樂會，受難家屬張安滿說，希望政府撤除慈湖、中正紀念堂駐衛警，讓台灣真正轉型。
張安滿是二二八事件中花蓮縣張七郎父子命案遺族，也是張家二、三代唯一留在台灣的男丁。
根據協會統計，花蓮縣因二二八事件而死亡人數共7人，失蹤2人，受到關押者175人，總計受難人數為184人。
上午舉行的二二八紀念儀式暨追思音樂會，縣長傅(山昆)萁因在大陸洽談交流事宜，由行研處長林金虎代表獻花敲鐘。受難家屬張安滿夫妻和多位遺族、民代等參加。
張安滿代表受難家屬致詞表示，二二八事件受難者或目擊見證者多已凋零，第二代也逐漸老去，期盼蔡政府能夠排除萬難，真正做到挖掘此一歷史並公布真相。
張安滿說，總統蔡英文執政這一年來，還未做到對歷史轉型正義的責任，例如中正紀念堂還在做無謂的英雄式崇拜，是否改為台灣民主紀念堂，陳列對台灣有貢獻人士的相關事物。
此外，他說，政府應撤慈湖和中正紀念堂所有駐衛警，減輕政府的軍警負擔；接下來撤除紀念館儀隊的示演，讓全世界看到台灣真正轉型到崇尚自由、和平的國家。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。