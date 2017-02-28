花蓮紀念二二八 受難家屬盼撤慈湖駐衛警

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花蓮縣二二八關懷協會今天上午在花蓮市和平廣場舉行二二八事件70週年紀念儀式暨追思紀念音樂會，受難家屬張安滿說，希望政府撤除慈湖、中正紀念堂駐衛警，讓台灣真正轉型。

張安滿是二二八事件中花蓮縣張七郎父子命案遺族，也是張家二、三代唯一留在台灣的男丁。

根據協會統計，花蓮縣因二二八事件而死亡人數共7人，失蹤2人，受到關押者175人，總計受難人數為184人。

上午舉行的二二八紀念儀式暨追思音樂會，縣長傅(山昆)萁因在大陸洽談交流事宜，由行研處長林金虎代表獻花敲鐘。受難家屬張安滿夫妻和多位遺族、民代等參加。

張安滿代表受難家屬致詞表示，二二八事件受難者或目擊見證者多已凋零，第二代也逐漸老去，期盼蔡政府能夠排除萬難，真正做到挖掘此一歷史並公布真相。

張安滿說，總統蔡英文執政這一年來，還未做到對歷史轉型正義的責任，例如中正紀念堂還在做無謂的英雄式崇拜，是否改為台灣民主紀念堂，陳列對台灣有貢獻人士的相關事物。

此外，他說，政府應撤慈湖和中正紀念堂所有駐衛警，減輕政府的軍警負擔；接下來撤除紀念館儀隊的示演，讓全世界看到台灣真正轉型到崇尚自由、和平的國家。1060228

(中央社)