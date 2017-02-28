陸省市經濟綜合競爭力排名 廣東奪冠

中國大陸今天發布的「中國省域經濟綜合競爭力發展報告（2015-2016）」針對大陸31個省級行政區進行排名，其中，廣東、江蘇、北京三省（市）位列前三名。

中新網報導，這份排名由大陸社科文獻出版社、國務院發展研究中心管理世界雜誌社和福建師範大學共同發布，對2015至2016年中國大陸31個省級行政區的經濟綜合競爭力進行綜合排名。

研究顯示，大陸廣東省、江蘇省和北京市名列31個省級行政區經濟綜合競爭力前3名，排名在前10名的依次還有上海市、浙江省、山東省、天津市、福建省、湖北省、河南省。

與2014年發布的排名相比，省域經濟綜合競爭裡排名上升幅度最大的是重慶市，排名上升了4位，河南省、江西省、安徽省和雲南省排名均上升了2位。

此外，共13個省、市（區）排名沒有變化；而排名下降的有8個省、市（區），下降幅度最大的是遼寧省，排位下降了5位，其次是黑龍江省，下降了3位。

報導指出，省域經濟綜合競爭力是指一個省（市、區）域在大陸對資源的吸引力、對市場的爭奪力和對周邊地區的輻射力、帶動力。哪個省（市、區）域吸引資源、爭奪市場和輻射、帶動周邊地區的能力強，經濟就有可能比其他省（市、區）的經濟發展要快。1060228

(中央社)