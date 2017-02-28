洪秀柱:台獨做不到就是做不到

(中央社記者張榮祥台南28日電）二二八事件70週年，台南市長賴清德今天追思時說「建設和平公義新國家」，國民黨主席洪秀柱表示，台獨做不到就是做不到，不要「練肖話（台語）」，騙老百姓。

洪秀柱今天中午在台南市永康區和學生座談、接受媒體詢問中共也要紀念二二八的看法時說，從中共也要紀念二二八，大家可以了解70年前的二二八，因素是非常多的，不能只用單一方式或角度來解釋，這是非常複雜的，社會要更理性，不能用誤導民眾的方式來解釋。

至於賴清德上午追思二二八事件時說「不必再期待外在的祖國，在民主台灣的土地上，無分彼此，建設和平公義的新國家」。洪秀柱認為這是「練肖話（台語）」，騙老百姓是不好的。

洪秀柱說，這種把二二八當成台獨運動的起點，企圖用這種方式分別外來政權，要予以消滅，是陷台灣於非常危險、不穩定的狀態，這是愛台灣的作法嗎？她很遺憾及痛心民進黨明日之星會做出這樣不理性、對台灣社會沒有幫助的想法；不要忘記，前總統陳水扁曾說，台獨做不到就是做不到。1060228

(中央社)