李東健趙允熙假戲真做 譜月桂樹戀曲

我要評比

南韓經紀公司FNC娛樂和KING KONG娛樂消息人士今天表示，在日前落幕的電視劇「月桂樹西裝店的紳士們」中飾演夫妻的李東健和趙允熙因劇生情，在戲外成為真正的情侶。

南韓聯合新聞通訊社指出，KBS 2TV電視劇「月桂樹西裝的紳士們」16日完美落幕，李東健飾演西裝店老闆的獨生子「東真」，趙允熙飾演西裝店員工「妍實」。

「東真」和「妍實」最初是一對總愛鬥嘴的「冤家」，但之後不知不覺間產生情愫，兩人最終喜結良緣成為夫妻。

兩人在電視劇拍攝現場十分默契，漸漸產生好感，並走到一起，這也是「月桂樹西裝店的紳士們」劇組工作人員都知道的事情。

李東健曾與女團T-ARA成員智妍相戀，後因各自繁忙的行程而疏遠，並於去年底分手。

目前李東健和趙允熙正在小心地交往。由於兩人均處適婚年齡，最終能否喜結連理也備受外界關注。

李東健1998年以歌手出道，以後出演「愛我好不好（光環）」、「再次微笑」、「超級爸爸烈」和爆款韓劇「巴黎戀人」等。

趙允熙於2002年以SBS電視台情景劇「Orange」出道，憑藉電視劇「順藤而上的你」、「九回時間旅行」、「吹笛人」等走紅。1060228

(中央社)