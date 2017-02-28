兩蔣雕塑公園是歷史作品 會保留現狀
文化部宣布推動中正紀念堂轉型，桃園市長鄭文燦說，兩蔣陵寢慈湖頭寮是國防部後備司令部管理，陵寢外的遊客服務中心、後慈湖、兩蔣雕塑公園由桃園市觀旅局維護，其中雕塑公園的銅像錯落在草地之間，不再有政治圖騰的氛圍，會當成歷史留下的作品，暫時保留現狀。
針對市府一樓川堂的蔣公銅像，鄭文燦認為市政府不該有政治圖騰，但不會特別移除單一銅像，待有整體規畫後才會移置到兩蔣紀念公園的銅雕公園，至於眷村、榮家的銅像則有歷史意義，會尊重當地居民感情，鄭下午也將赴蘆竹出席桃園市228事件70週年紀念活動。
鄭文燦說，參觀的民眾都了解過去時代已經結束，讓歷史歸於歷史，雕塑公園的銅像錯落在草地之間，不再有政治圖騰的氛圍，很多大陸觀光客喜歡來，他認為紀念228最重要的是對228事件的反省，找出真相、撫慰受難者家屬心情，是國家應盡的義務，他說威權時代已經結束，民主時代有必要把過去人權被侵犯，國家所做的錯誤被更正，才是紀念228最重要的意義。
(中時)
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