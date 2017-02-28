走出傷痛 屏東縣以植樹方式紀念228
今天是228事件70周年，屏東縣政府於屏東公園228紀念碑前舉辦希望與和平音樂會，由詩人李敏勇創作的詩詞追思，撫平受難家屬傷痛，屏東縣長潘孟安則宣布，未來每一年的這天將以種樹方式，種下希望種子，同時為屏東增加綠蔭。
不少受害者家屬皆準時參與這場聚會，作為緬懷家人的儀式，高齡83歲的南州鄉民許素花，回憶自己13歲那年，父親訪友途中被人開車帶走，從此音訊全無，直到多年後在綠島看到他的名字，才知道事後被槍決，眼淚止不住一直流下來。
日本中央大學校友王金星只因學歷高，被認定是謀反的知識分子在恆春南門直接槍斃；77歲林紹雄父母在228事件中相繼身亡，5個兄弟也被分到不同家庭。談起每段故事，家屬傷疤又再一起被揭開，他們說，這道傷已經刻印在人生裡。
潘孟安指出，歷史不能被忘記，但可以選擇寬恕，因為最終仍會還給大家公道，盼眾人忘掉仇恨、繼續往前走，逐步邁向和平日子，用音樂會的形式，追思勉懷犧牲的生命。
潘孟安也宣布，未來每年此刻至3月12日植樹節前夕，將號召公家機關及私人團體，透過種樹方式為台灣及屏東種下希望種子，象徵守護台灣，也為這塊土地增加充滿幸福的綠蔭。
(中時)
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