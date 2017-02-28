大氣擴散不佳 嘉義空污拉警報

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嘉義地區今天因大氣擴散不佳，細懸浮微粒濃度偏高，於中午左右達到警戒紅，對所有族群不良，嘉義市衛生局提醒民眾應避免外出，如要外出建議應戴口罩，做好防護。

衛生局表示，空氣品質不佳時，應自我保護，包括減少戶外活動時間。民眾外出應戴口罩，避免吸入更多髒空氣。當由戶外進入室內時，記得洗手、洗臉、清潔鼻腔，多喝水、多排汗，可幫助排出不好物質。

衛生局提醒，空氣品質不佳，不只毒害民眾的呼吸道，尤其細懸浮微粒PM2.5，可以穿過呼吸道黏膜直入肺泡與血液，對心血管會造成發炎反應，造成急性症狀發作及慢性病惡化，孩童、老人、孕婦、慢性病患者等族群務必加強防護。

民眾可至嘉義市政府、環保局、衛生局查詢空氣品質，隨時掌握空氣品質，並做好自我防護。1060228

(中央社)