關外勞14年 筌聖老家遭罰120萬 仲介50萬

我要評比

高市警方偕同勞工局救出遭軟禁14年的印尼籍移工阿芳（上圖左二）及另3名外勞。（劉宥廷翻攝）

有關「筌聖老家」食品公司於去年1月份，因非法僱用外勞且涉嫌違反人口販運一案，高雄市勞工局今天對非法雇主「筌聖老家」重罰120萬元；另對非法仲介業者罰50萬元。

勞工局就業安全科長郭耿華表示，3名鑑別為人口販運被害人的外籍勞工，查緝當日即依規定協助安置，其中1名菲律賓籍的男性移工，已於去年4月先行返國，2名印尼籍外勞「阿芳」及「阿美」目前由安置機構收容中，身體狀況良好受到妥善照顧，其中「阿芳」且已依規定申請臨時工作證，目前從事清潔工作打零工，由於案子還在法院審理中，兩人還不能離開台灣。

榮工局表示，筌聖老家違法行為，是典型人口販運案件，非法雇主惡行重大，非法僱用且苛扣外籍勞工，勞工局絕對嚴辦；針對筌聖老家雇用非法移工，勞工局予以重罰120萬元，另仲介非法媒介外勞工作的業者，重罰50萬元。

勞工局聲明，本案是去年1月會同警察相關單位查獲移送地檢署，勞工局對於本案未能及時裁處，將確實檢討改進，也將每年安排專案檢查確實查察，落實對於外籍勞工人身及工作權保障。

對於非法僱用外勞從事工作、指派外勞從事許可以外工作、扣留外勞證件或財物等違法情事的雇主，勞工局長鄭素玲表示，絕不寬貸，查有明確事證即依法嚴罰。

(中時)