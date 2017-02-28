沒有冠軍的這5年 費爸：曾懷疑自己
年初澳網捧起睽違近5年的大滿貫賽冠軍，35歲的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)28日展開杜拜賽，不過「費爸」近日接受《Sport360》專訪透露，沒有奪冠的這5年，自己也曾有過懷疑和不確定。
2012年溫網後，費德勒等待了5年，生涯第18冠終於在澳網付諸實現，這期間15次大賽，費德勒兩度闖進決賽都與金盃擦肩，去年術後復出，但溫網為救球滑倒，那一摔摔碎不少球迷的心，隨後為了讓傷勢痊癒提前結束球季，退役傳言也四起，認為他無法東山再起的人不在少數。
「不管是近6個月、1年，或者是一冠未得的這5年我所付出過的努力。」費德勒說，「即便你做的是對的事，你仍舊沒辦法預料它是否會有所回報，這種感覺。我想能拿到第18冠，要歸功我的團隊和家人，是我們團隊的勝利。」
回憶澳網決賽前夕，即便強敵如「蠻牛」納達爾，費德勒卻對自己深信不疑，「我非常堅信我可以贏下比賽。我全心貫注在與納達爾的對決。」
「我已經拿出我最佳表現，已經毫無保留了。如果我能在決賽擊敗納達爾，那會不會是場經典戰役。」費德勒保持正面心態，「我試著去擁抱每個細節，我想這是我第5盤落後時還能保持冷靜的原因。」
(中時電子報)
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