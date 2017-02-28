高市衛生局：筌聖老家去年檢驗合格

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高雄市衛生局今年2月14日到「筌聖老家」抽驗。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局今年2月14日到「筌聖老家」抽驗。（呂素麗翻攝）

高雄市「筌聖老家」廠廠區。（呂素麗翻攝）

涉嫌因雇用非法移工遭起訴的「筌聖老家」以豆類製品起家，產品曾在2011年被中央畜產會驗出豆鼓含有防腐劑，但沒有超標；去年6月高市衛生局抽驗該公司的豆干，抽驗結果防腐劑、漂白劑及色素也符合規定，至於今年2月抽驗豆腐，送食藥署檢驗中。

高市衛生局食品衛生科科長陳建榮說，2011年高市承辦學校營養午餐的員工合作社有送驗「筌聖老家」的豆製品，未交由衛生局檢驗，而是送交中央畜產會檢驗，豆鼓驗出含0.008克防腐劑；依食藥署公告，豆鼓屬於煮熟豆，限量標準是1公斤可含1克防腐劑，若依此標準是符合規定，不過，營養午餐要求比一般法規更嚴格。

高市衛生局去年6月配合台南市教育局營養午餐食材訪視計畫稽查，經查「筌聖老家」有紗窗破損、食材應離地存放等缺失，即令其限期改正，同年7月複查已改正完成。

陳建榮表示，去年6月也抽驗該公司的豆干，檢驗苯甲酸、己二烯酸等防腐劑、過氧化氫、二氧化硫等漂白劑、二甲基黃等色素，檢驗結果均符合規定。

陳建榮指出，今年配合中央執行豆製品製造廠專案稽查，2月14日會同食藥署至該廠稽查，環境衛生尚符規定，已抽驗豆腐送食藥署檢驗中。

陳建榮說，依食藥署的食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，防腐劑苯甲酸可使用於煮熟豆、味噌、海藻醬類、豆腐乳、糕餅等用量以Benzoic Acid 計為 1.0g/kg 以下為限，即1公斤1克。

(中時)