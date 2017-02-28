高市衛生局：筌聖老家去年檢驗合格
涉嫌因雇用非法移工遭起訴的「筌聖老家」以豆類製品起家，產品曾在2011年被中央畜產會驗出豆鼓含有防腐劑，但沒有超標；去年6月高市衛生局抽驗該公司的豆干，抽驗結果防腐劑、漂白劑及色素也符合規定，至於今年2月抽驗豆腐，送食藥署檢驗中。
高市衛生局食品衛生科科長陳建榮說，2011年高市承辦學校營養午餐的員工合作社有送驗「筌聖老家」的豆製品，未交由衛生局檢驗，而是送交中央畜產會檢驗，豆鼓驗出含0.008克防腐劑；依食藥署公告，豆鼓屬於煮熟豆，限量標準是1公斤可含1克防腐劑，若依此標準是符合規定，不過，營養午餐要求比一般法規更嚴格。
高市衛生局去年6月配合台南市教育局營養午餐食材訪視計畫稽查，經查「筌聖老家」有紗窗破損、食材應離地存放等缺失，即令其限期改正，同年7月複查已改正完成。
陳建榮表示，去年6月也抽驗該公司的豆干，檢驗苯甲酸、己二烯酸等防腐劑、過氧化氫、二氧化硫等漂白劑、二甲基黃等色素，檢驗結果均符合規定。
陳建榮指出，今年配合中央執行豆製品製造廠專案稽查，2月14日會同食藥署至該廠稽查，環境衛生尚符規定，已抽驗豆腐送食藥署檢驗中。
陳建榮說，依食藥署的食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，防腐劑苯甲酸可使用於煮熟豆、味噌、海藻醬類、豆腐乳、糕餅等用量以Benzoic Acid 計為 1.0g/kg 以下為限，即1公斤1克。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。