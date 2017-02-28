朱鶴新會詹春柏：盼文昌文化促兩岸關係

四川省副省長朱鶴新（右）28日會見國民黨前副主席詹春柏（左），雙方互贈禮物。（記者梁雅雯攝）

四川省副省長朱鶴新（正中間右）28日會見國民黨前副主席詹春柏（正中間左）。（記者梁雅雯攝）

四川省副省長朱鶴新28日會見國民黨前副主席詹春柏等第三屆海峽兩岸文昌文化交流台灣來賓，雙方相談甚歡。詹春柏表示，目前兩岸關係有點波折，但兩岸文化同多異少，包括文昌文化都是一樣的，他認為，舉辦兩岸文昌文化交流活動，對兩岸關係的改善有很大的意義。

詹春柏表示，10多年前兩岸關係還未如今日方便，他到三峽大壩旅遊，必須從香港轉機，耗費將近10個小時的車程，再轉乘郵輪。近幾年他常到大陸參加活動，深刻感受到大陸的變化，特別在基礎建設上有明顯成長。他認為，政治的安定，對經濟發展、人民生活都有很大影響。

詹春柏說，雖然目前兩岸關係有點波折，但相信承蒙兩岸同源，文化上同多異少，應可慢慢克服困難，只要有耐心，相信定能逐步改進。他也感謝各界領導，對台商的引導和照顧，讓台商能有更好的環境去發揮，這對兩岸關係的進步有很大的幫助。

會面過程中，朱鶴新向詹春柏等台灣來賓介紹四川特色，也回應了詹春柏的以文昌助兩岸關係發展。他表示，中華文化是兩岸共同的血緣，有共同傳承中華文化的責任；著名詩人李白的故鄉就在綿陽，四川也是許多看文人墨客聚集的地方，「希望親戚們常來常往，解除陌生感」。

兩岸雙方代表上午在七曲山大酒店七曲廳會見，會後朱鶴新贈送古柏圖給詹春柏，龍明彪贈送福字年畫給詹，詹則回贈台灣文創產品，場面熱絡。

(旺報)