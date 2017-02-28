幸運觀光客情侶 遊覽奧斯卡一夜成名
昨晚一名來自芝加哥的觀光客和他的未婚妻，在參觀奧斯卡頒獎典禮過程中一夜成名，影星丹佐華盛頓打趣地當場為兩人證婚。
典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）昨晚大方讓一群好萊塢觀光巴士上的遊客進入位於杜比劇院的典禮現場。走在最前面的葛瑞非常幸運地和多位好萊塢大明星握手玩自拍。
他親吻了好萊塢一姐梅莉史翠普（Meryl Streep）的右手，同時借用了得獎明星的小金人拍照留念。
葛瑞的未婚妻維奇（Vicky）看到自己最喜愛的大明星丹佐華盛頓（Denzel Washington）在場時非常興奮。丹佐華盛頓也就打趣地當場為他們證婚。
陽光甜姐兒女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）還把頭上的太陽眼鏡送給未婚妻維奇作為禮物。
據ABC 電視台報導，頭戴黑棒球帽，身穿運動衫的葛瑞在典禮中自然的表現令人印象深刻，立刻成為網友討論的熱門話題。目前得知他全名是 Gary Alan Col。他拍下與明星互動的影音尚未在社交媒體公開。
ABC 電視台主持人安德森（Anthony Anderson）表示，他願意以合法證婚人身分為葛瑞和未婚妻在主持人吉米金摩每晚的現場節目中證婚。安德森說，趁他們在加州旅遊時趕快結婚，不用等到計畫的7月了。1060228
(中央社)
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