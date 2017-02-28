楊潔篪訪川普 美大選以來中美最高接觸
中國大陸國務委員楊潔篪今訪華府時短暫會見美國總統川普，是美總統大選以來這全球兩大經濟體最高層級的接觸。此時，北韓核計畫引發的關切，已蓋過競選期間產生的貿易緊張。
川普在白宮會見到訪的楊潔篪，川普表示，美中雙方需要加強高層交往。楊潔箎說，雙方尊重彼此核心利益和重大關切，推動中美關係健康穩定向前發展。
楊潔箎說，不久前，大陸國家主席習近平與川普進行的通話意義重大，為下階段中美關係發展指出明確方向。
同時，彭博報導，北京領導人先前呼籲針對北韓問題展開新一輪會談，一來尋求控制金正恩，二來也盼遏止美國在南韓部署又稱「薩德」的終端高空防衛系統（THAAD）。大陸反對薩德的部分原因，在於他們擔心這會傷及大陸本身的安全。
川普指控北京在約束金正恩核子野心上「不夠努力」，導致兩國在如何因應北韓問題上，局勢愈趨緊繃。北韓2009年退出與大陸、日本、俄羅斯、南韓和美國間的六方會談後，即加強發展核子彈和彈道飛彈。
聯合新聞通訊社（Yonhap News）今天引述南韓高階政府官員的話說，美國正考慮將北韓列為「恐怖主義贊助國」(state sponsor of terrorism)。美、日、韓3國代表今天在華府開會討論局勢。
楊潔篪與川普的會面暗示大陸升高努力，開啟美中溝通管道以避免1場貿易戰爭或軍事對抗。
耶魯大學中國中心的魏光明（Graham Webster）表示，「新美國總統會見中國最高階外交官員絕對具有建設性。」「至於是否會產生任何持久性交流，就是另1個問題了。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060228
(中央社)
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