紀念二二八 林佳龍：面對歷史迎向光明
今天是二二八事件70週年紀念，台中市長林佳龍特別在紀念會中表揚當年不幸被捕失蹤的參議員林連宗，他指出，希望面對歷史，走向光明未來。
台中市各界紀念二二八事件70週年紀念會於大里區國光公園舉行，林佳龍、立委何欣純、前台中市長張溫鷹都出席，紀念儀式完成後，林佳龍與林連宗的外孫廖英豪在二二八紀念碑前獻花追思，並手植一棵台灣原生種櫸木紀念。
這場典禮最特別的是表揚70年前在二二八事件中，代表台中人北上與陳儀政府協調、討論，卻無緣無故被捕失蹤的參議員林連宗，由其旅美的外孫廖英豪出席接受表揚林連宗的獎座「成仁取義」，代表台中人對林連宗的感念。
林佳龍指出，林連宗當年遇害時，留下尚在就讀台中女中的孤女林信貞，林信貞苦等父親69年，終究等不到父親歸來，於去年不幸往生，今天由其外孫廖英豪特別從美國返台出席紀念會。
林佳龍表示，今天可以重新了解歷史，就是要走出歷史迷霧，這是轉型正義的工作。要做多少，如何記取歷史教訓，讓歷史悲情轉為時代進步的力量，今天舉辦紀念會，就是要面對歷史，走向光明未來。
「阿公，我帶你回來了」，代表外公林連宗接受表揚的廖英豪以台語致詞表示，70年的時間沒有很久長，但是在人的生命中卻很久長，70年就這樣過了，台中市鄉親如此懷念外公，他很感謝。
廖英豪指出，小時候二二八事件連說都不能說，但外婆及媽媽仍時刻叮嚀不能忘記外公是什麼人，外公不只代表台灣所有百姓去到上海制憲，而且留學日本中央大學時，沒幾個人能像外公一樣在第2年就通過行政及司法的認證，這樣的菁英卻在二二八損失了。外公是用頭腦及嘴保護百姓，而二七部隊則用身體與血保護台灣。1060228
(中央社)
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