陸全國兩會 聚焦人事經濟軍費涉外涉台

大陸2017全國兩會專題之一中國大陸全國「兩會」將於3月3日揭開序幕。由於這是今年底中共19大前最後一場「兩會」，使其受到一定程度的關注，特別是近1年來大幅調動的省級黨政首長，更是受到矚目。

此外，中國大陸今年會將經濟成長目標設定在百分之幾？面對美國新執政的川普政府，軍費的成長比率是否重返10%以上？外交政策是否有所轉變？以及2016年台灣政黨輪替後，對台政策是否有新宣示，也是外界關注的重點。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議及中國人民政治協商會議第12屆全國委員會，將分別於3月5日及3月3日開幕，預定進行到3月中旬，為期近半個月，最後將由人大會議閉幕後舉行的大陸國務院總理李克強記者會收場。

除上述這些按例舉行、幾無改變的議程外，每年全國人大開幕式上、由國務院總理進行的「政府工作報告」，由於可一窺中共黨政部門一整年的政策風向、工作重點及施政目標，因此一向是中外媒體的焦點，今年也不例外。

2016年的「政府工作報告」中，中國大陸官方將全年經濟成長目標，設定在「6.5%至7%」，低於2015年的「7%左右」，且是20多年來所設定的最低目標值；最後則以6.7%作收，達成目標。

因此，在今年的「政府工作報告」中，中國大陸官方會將2017年的經濟成長目標設定在哪兩個數字區間？比2016年更高、更低，或是相同？還是改回2015年訂出的某一數字「左右」？甚至恢復成以往單一的剛性數字？將是全球矚目的焦點。

對中國大陸而言，今年最大的外部變數，莫過於川普就任美國總統。由於川普政府並沒有減少美國在亞洲軍事存在的跡象，目前甚至派遣航艦編隊進入南海；加上北韓試射飛彈後，北京隨即停止進口北韓煤炭，導致雙方交惡，都牽動中國大陸的外部情勢。

因此，中國大陸今年的國防預算成長率是否仍如2016年般維持個位數？還是重返10%以上？而北京的外交政策是否有所改變，特別是如何因應川普上台後的美國，以及關係交惡後的北韓，也成為外界矚目的重心。

在中國大陸內部，中共今年可望於11月舉行第19次全國代表大會（19大），涉及5年1次的權力變更。在此之前，中國大陸省級的黨政首長自2016年起進行了大幅更動，被普遍認為是中共19大前權力更替的熱身。

這些新上任的黨政首長，按例都將以全國人大代表的身分，出席今年「兩會」，並主持各自省區代表團的會議。屆時，他們都將在鎂光燈前亮相，勢必受到頗高的關注。

此外，2016年台灣政黨輪替後，「政府工作報告」中的對台部分，以及「兩會」期間涉台官員發表的言論，是否會透露出中國大陸對台政策的變化？甚至是否如2016年般，由大陸國務院新聞辦公室刻意安排學者對台喊話？相信是台灣各界關注的重要議題。1060228

(中央社)