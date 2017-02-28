代步機車遭竊 嫌：以為是廢棄物

27歲孔姓男子日前向高巿警新興分局自強所報案，指他平時代步的機車不翼而飛，警方查出是56歲陳姓男子偷走，對方到案後供稱平日撫養年逾80歲雙親，當天發現老舊機車停在家附近多日，以為是廢棄機車所以牽走，訊後被依竊盜罪送辦。

(中時)