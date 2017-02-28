汪小菲曝大S掛病號 全因帶2孩累出心臟病
汪小菲昨（27日）深夜在微博發文透露老婆大S病倒，「你為孩子付出太多，醒來還想著孩子們」，流露心疼之情，引來大批粉絲相當擔心，紛紛詢問到底發生什麼事，希望他能再報個平安，而小S對此回應姐姐是心臟不舒服，現已好多了。
據《蘋果日報》報導，S媽表示這幾天保母休假，大S一個人帶2個孩子，加上氣候變化大，讓有心臟二尖瓣脫垂舊疾的她，身體無法負荷，前天覺得心臟不舒服便送醫檢查，所幸檢查結果無大礙。另外，由於大S的心臟病是後天的，沒辦法吃藥治療，只能注意不要太累，得知大S平安後，才令粉絲鬆一口氣，盼她好好休息。
(中時電子報)
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