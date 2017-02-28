第三屆海峽兩岸文昌文化交流活動開幕

第三屆海峽兩岸文昌文化交流活動28日在文昌祖庭梓潼舉行。（記者梁雅雯攝）

第三屆海峽兩岸文昌文化交流活動28日在文昌祖庭梓潼舉行，場面盛大。（記者梁雅雯攝）

第三屆海峽兩岸文昌文化交流活動28日在文昌祖庭梓潼舉行，吸引數百名來自地民眾共襄盛舉。（記者梁雅雯攝）

文昌是兩岸人民共同的信仰，第三屆海峽兩岸文昌文化交流活動在農曆2月3日文昌誕辰日，今天於文昌的故鄉四川綿陽市梓潼縣揭幕！在各地來賓見證下，由四川省台辦主任周敏謙向梓潼縣授「四川省海峽兩岸交流基地」扁牌，希望未來藉兩岸文昌文化交流，共同發揚並傳承中華文化。

國務院台辦副主任龍明彪表示，文昌掌管天下人才選錄，教化後人、保佑學子，素稱「北有孔子、南有文昌」，文昌信仰更是在元末明初就已傳到台灣，台灣現存文昌宮有40多種，各地孔廟及媽祖廟等大型宮廟也都供奉文昌帝君，希望兩岸同胞在文昌文化交流活動，共同提升民眾文化距離。

龍明彪說，四川是西部對台交流大省，希望透過交流兩岸同胞以文昌文化為名，共同承擔中華文化的歷史使命，這也是一個管道讓台灣同胞更了解大陸西部，以及共享發展機遇的契機。

龍明彪說，去年5月以來，由於台灣執政當局拒不承認九二共識，不認兩岸同屬一中，破壞了兩岸關係和平發展基礎，使台灣同胞切身利益遭到損害，但是大陸堅信，無論遇到什麼樣的困難，兩岸要繼續加強交流，融合彼此關係，為兩岸發展增加正能量。

中共綿陽市委副書記劉超表示，文昌祖庭所在的綿陽，不僅有古蜀道翠雲廊、文昌大廟等歷史文化遺跡，還有深山故宮報恩寺、西蜀子雲亭、李白故里等風景名勝，和王朗、雪寶頂、千佛山等國家級自然保護區，歡迎台灣民眾前往旅遊、創業。

國民黨前副主席詹村柏致詞時表示，兩岸關係從2008年以來呈現和平合作發展的好光景，各種層面的交流持續推動，兩岸人民來往頻繁，互利互惠是大家所期望的，樂見兩岸有良性互動，期盼大家繼續努力，讓兩岸關係轉危為安，持續有良性發展。

文昌交流活動在17響禮砲及鑼鼓聲揭開序幕，由兩岸40名學子沿祭祀通道緩緩走上台階梯，面向文昌帝君貢獻書卷並齊聲背誦師文，全程伴以祭祀歌舞「六佾舞」，整個流程依據清康熙三年《文昌樂章》基礎上，並由有關專家進行反覆改變而成。

活動吸引來自兩岸、美國、香港、馬來西亞、新加玻等地的嘉賓共500多人出席，包括四川省人民政府副秘書長趙衛平、綿陽市人大常委會主任馬華、綿陽市府政協主席張錦明等與會，場面盛大。

終場獻禮時，由兩岸政經界、文化界代表向吳昌帝君敬獻花籃，並由著名表演藝術家瞿弦和靜誦由四川大學老子研究院院長詹石窗教授撰寫的《丁酉年文昌祭祀大典祝文》，最後，由原北京軍區戰友文工團青年歌唱家李暉帶來精彩的《中華文昌頌》，在歌舞聲中結束祭典。

(旺報)