諸侯大換血 兩會前拱衛習核心

大陸2017全國兩會專題之二留心中共政壇者一定能發現，2016年以來，中國大陸省級黨政領導人進行了大規模的變更，幾乎是大洗牌。表面上看，這是每逢權力換屆前的慣例，但在背後，卻是拱衛習核心的舉措。

也就是說，中共總書記習近平兩任10年的執政，需要在第1任的5年奠定並鞏固權力基礎，以便在第2任充份貫徹自己的執政意志。而省級的黨政一把手，則是拱衛中共「核心」習近平權力基礎的重要臂膀。

這時，被稱為「之江新軍」的習近平浙江舊部，以及上海舊部、清華同學、家族世交等人馬，便成為這波地方一等諸侯更替的焦點。

中國大陸共有22個省份、4個直轄市、5個自治區，共31個省級單位。從2016年1月至今的將近14個月，就有湖北、天津、安徽、內蒙古、新疆、湖南、雲南、西藏、山西、江蘇、江西、青海、陝西、河南等14個省區的中共黨委書記換將。

至於省級政府首長，更有山東、廣東、雲南、安徽、湖北、青海、浙江、上海、北京、吉林、重慶、西藏、湖南、山西、天津、江西、寧夏、內蒙古、甘肅、陝西、河南、四川等22個省區的首長換人。

也就是說，在短短14個月裡，全中國大陸就更換了45%的省級書記，以及71%的省級首長。

儘管在中共每次舉行全國代表大會前後，一向是省級黨政一把手大搬風的密集期。但從2016年以來，省級一把手的人事更替可看出，在中共19大前，習近平的人馬已在不少省區插旗。若再加上更早前2012年底到2015年間的更替，更是明顯。

2016年上任的省級黨政首長中，江蘇省委書記李強、山西省長樓陽生、江西省長劉奇、上海市長應勇、北京市長蔡奇等5人，被視為典型的「之江新軍」。

除「之江新軍」外，習近平還有2名上海舊部，在2016年成為封侯，分別是湖南省委書記杜家毫及雲南省委書記陳豪。

此外，習近平就讀清華大學的同窗胡和平，也出任習近平老家陝西省的省長。而與習近平家堪稱世交之誼、屬蒙古族「官三代」女幹部的布小林，則被任命為內蒙古自治區主席。

而在此之前，從習近平擔任總書記的2012年末到2015年間，早一波被提拔的「之江新軍」人馬，還有浙江省委書記夏寶龍、吉林省委書記巴音朝魯、貴州省委書記陳敏爾等3人。

也就是說，從2012年末中共18大至今，就有12名被認為是習近平的人馬，一舉登上了省級黨委書記及政府首長寶座；其中的9人，集中在2016年被拔擢。

這12名習近平人馬所執掌的省區，有一線大城市，有沿海經濟大省、內陸窮省及待追趕省份，有北方邊區，也有官風欠佳省份，遍布東西南北，各具典型。

中國大陸31個省區、共62個黨政一把手職位，12人其實只占其中的將近1/5。但如今，這些省區已成為習近平在中國大陸地方上的權力堡壘。再加上習近平掌權4年多來的強勢作風，這些地方堡壘除了擴散作用不容小覷，更將成為拱衛習核心的堅強堡壘。1060228

(中央社)