仁川國際機場T2航站10月啟用

南韓仁川國際機場T2航站最快將於下月底結束工程，預計10月啟用，旅客出入境時間將大幅縮短。

南韓「亞洲經濟」報導，仁川國際機場T2航站樓將僅供大韓航空、達美航空、法國航空及荷蘭皇家航空4家航空公司使用。

仁川空港公社表示，T2航站樓將使用單獨的交通中心（地鐵、巴士等設施）、停機坪及管制塔等，相當於再建設了一個機場。

報導指出，新航站樓最大的特點是交通中心到航站樓的距離大幅縮短。在T1航站樓中，從機場地鐵到航站樓需步行230公尺，但T2航站樓僅為60公尺；如果要乘坐機場大巴士，在T1航站樓需要露天等候，但T2航站樓則設有室內候車室。出境所需時間也將比現在縮短。1060228

(中央社)