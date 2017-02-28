陸GDP目標捨區間？可能訂6.5%

大陸2017全國兩會專題之三中國大陸全國「兩會」召開期間，隨施政報告出爐的GDP成長目標受高度關注。去年罕見設定「6.5%至7%」目標區間後，今年可能續採區間模式，也有機會定在6.5%「左右」。

中國大陸官方在2016年「政府工作報告」中，將全年國內生產毛額（GDP）成長目標設為6.5%至7%，20多年來首次採用區間目標，既劃定6.5%的成長底線，也讓官方實現目標有更大迴旋餘地。

這項目標最終達成。中國大陸2016年GDP成長6.7%，雖低於2015年的6.9%，還創26年來新低，但2016年第4季經濟成長率從前3季的6.7%提升至6.8%，算是中國大陸經濟成長整體趨緩中少見的好消息。

至於中國大陸今年的GDP成長目標要怎麼定、定多高，目前眾說紛紜。以2016年成長6.7%的表現來看，中國大陸官方應有本錢維持「6.5%至7%」的目標，但考量到成長趨緩的大背景，「7%」恐怕是漸行漸遠了。

根據彭博24日公布的最新調查，市場分析師預估中國大陸今年第1季經濟成長6.7%。彭博經濟研究（Bloomberg Intelligence Economics）則預期，中國大陸官方將把今年GDP成長目標定在6.5%。

早在2016年間，就有消息傳出中國大陸官方可能把經濟成長目標區間改回以往的單一數值。但這麼做，卻有違不少國際經濟學家多年來敦促北京不要把GDP目標設在單一點位的建議。

因此，中國大陸國務院總理李克強3月5日作「政府工作報告」時，若在今年發展主要預期目標中提出GDP成長「6.5%」，後面不排除跟著「左右」，仿效2015年設定的「7%左右」，為達標營造更多空間。

在其他經濟目標方面，全年消費者物價指數（CPI）漲幅可能繼續控制在3%以內，但今年的情況與過去2、3年略有不同。

受全球原物料價格下跌影響，中國大陸生產者物價指數（PPI）從2012年3月起連續下跌4年半，直到2016年9月才轉為正成長。這段期間，中國大陸恐陷通貨緊縮的疑慮未曾間斷。

隨著PPI恢復上漲，中國大陸暫時走出通縮陰影，但PPI持續走升勢必會對CPI產生一定的傳導壓力，通貨膨脹升溫恐難避免。

中國銀行國際金融研究所研究員周景彤認為，中國大陸經濟大幅走強的機會不大，因此通膨應該不會是大問題。中銀預期中國大陸今年CPI上漲2.5%，儘管漲幅高於2016年，仍在經濟學定義3%以內的穩定範圍。

至於工業生產和淘汰煤炭落後產能目標，中國大陸工業和信息化部長苗圩日前已公布，中國大陸今年工業生產成長目標維持在6%。中國大陸國家能源局也已公布，今年目標淘汰煤炭產能5000萬噸左右。

但更值得關注的，可能是近年中國大陸產官學界不斷提醒的「高槓桿」問題。

國際清算銀行（BIS）數據顯示，截至2016年3月底，中國大陸銀行信貸占GDP比例增至169%，較12個月前高出14個百分點。

在中國大陸經濟面臨轉型關卡之際，傳統產業多年來難跳脫融資難的困境，而2016年民間投資卻僅成長3.2%，在在顯示實體經濟不振，大量資金轉投金融與房地產等領域，放大了流動性「脫實向虛」的風險。

中國大陸官方已把「去槓桿」視為重點工作，也以「房子是用來住的，不是用來炒的」口號遏阻房市投機。但任何措施都難以立竿見影，中國大陸官方在「兩會」期間是否會再有新的宣示，值得關注。1060228

(中央社)