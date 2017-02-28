綠委提政治檔案專法 拒公開可罰20萬

二二八事件70週年，民主進步黨籍立法委員林俊憲今天說，他已提出「政治檔案資料保護法」草案，將政治檔案與一般國家檔案脫鉤，若不依法開放檔案，最高可罰新台幣20萬元。

林俊憲上午在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，二二八事件70週年大家都在關注過去威權時代歷史檔案公開與否的問題，但現行檔案法沒有區分「一般國家檔案」與「威權時期政府檔案」，由於兩者保存目的與意涵截然不同，時常發生檔案應用與管理上的爭議，也讓政治受難者家屬無法看到檔案，妨礙追求歷史真相。

他說，已經提出「政治檔案資料保護法」草案，將政治檔案與一般國家檔案脫鉤，另以專法處理，明定政治檔案保存、揭露與運用的程序，將威權時期政治檔案進一步整理研究並公開，還原歷史真相，落實轉型正義。

林俊憲說，草案中也規範中國國民黨或其黨營機構若不依法開放政治檔案應用，在限期屆滿仍未開放時，最高可罰20萬元，並可連續罰之。1060228

(中央社)