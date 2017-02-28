蔡丁貴擬拆蔣介石銅像 欲強行突破封鎖

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中正紀念堂28日封館。自由台灣黨主席蔡丁貴（中）中午與支持者在中正紀念堂自由廣場揚言拆除蔣介石銅像，他帶著約百名民眾緩緩前進，欲強行突破警方封鎖，但在廣場外被警方包圍。中央社記者翟思嘉攝 106年2月28日

中正紀念堂二二八封館。自由台灣黨主席蔡丁貴中午與支持者在中正紀念堂自由廣場揚言拆除蔣介石銅像，他帶著約百名民眾緩緩前進，欲強行突破警方封鎖，但在廣場外被警方包圍。

警方以人牆阻擋，民眾在場高喊警察讓路。

蔡丁貴一行人中午抵達自由廣場前，中正紀念堂周邊爆發多起零星衝突，統獨兩派人馬不時相互叫囂。民眾進入自由廣場，隔著警方，雙方人馬遠遠對峙。

稍早有中華統一促進黨人士在中正紀念堂前強行將降半旗的國旗升旗，與警方發生推擠。至今仍佔據升旗台。1060228

(中央社)