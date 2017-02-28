二二八70週年 獨派從爆發點遊行巡禮

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今天是二二八事件70週年，獨派團體台灣國家聯盟號召從事件爆發點天馬茶房舊址出發遊行，進行歷史巡禮，民進黨立委尤美女與姚文智也參與。

台灣國家聯盟表示，為記取二二八事件教訓，2004年起，每一到兩年就會舉行歷史巡禮遊行。今天適逢二二八事件70週年，遊行路線從事件爆發點天馬茶房舊址出發，沿途經過重慶北路、重慶南路、襄陽路與懷寧街等，最後到二二八和平紀念公園，參與二二八事件70週年中樞紀念儀式。

尤美女與姚文智等人也參與遊行，沿途高喊「拒絕外來統治、鞏固民主獨立」等口號。

台灣國家聯盟說，因為二二八事件就是外來政權造成的慘劇，因此要記取教訓。估計本次約有300多人參與遊行，並在沿途說明二二八事件歷史，全程和平。1060228

(中央社)