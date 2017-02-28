林鄭獲579港選委提名 接近當選門檻
香港前政務司司長林鄭月娥獲得579名選舉委員會委員提名參選行政長官（特首），相當接近當選特首的門檻。
林鄭月娥上午到選舉管理委員會遞交提名表，她事後公布獲得579名選委提名。
本屆香港特首選舉將於3月26日舉行，屆時將由1200名選委以一人一票選出特首。選舉規定，如候選人取得超過600張有效選票，即在選舉中當選。
假設提名林鄭月娥參選的選委在選舉當天同樣投票給林鄭月娥，她已掌握了579票，僅差當選門檻21票。
今天是本屆特首選舉的提名最後一天，目前已有前財政司司長曾俊華和前法官胡國興提交了選舉規定的150張提名表，並且確認為候選人。
至於林鄭月娥，相信香港選舉主任很快也會確認她的候選人身分。
宣布參選的前保安局局長葉劉淑儀至今未獲足夠提名。此外，泛民激進人士、社會民主連線的立法會議員梁國雄已經棄選。
在本屆特首選舉中，泛民主派力量一改過往消極不參與的態度，改為主動提名曾俊華和胡國興參選。由於泛民有325名選委，足夠提名兩人參選。
因此，曾俊華和胡國興的提名大都來自泛民委員；林鄭月娥的提名票則全部來自親政府的建制派。
本地輿論普遍認為，林鄭月娥、曾俊華和胡國興都是北京方面可以接受的特首人選。
泛民所以支持曾俊華和胡國興，是覺得他們比較溫和，不像林鄭月娥，可能會繼承現任特首梁振英的政治強硬路線。1060228
(中央社)
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