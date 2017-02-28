張進德熱身賽2度亮相 阻殺盜壘跑者

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旅美棒球好手張進德效力匹茲堡海盜隊，今天在大聯盟熱身賽第2次亮相，對多倫多藍鳥的比賽替補上場，阻殺企圖盜壘的跑者。

海盜隊在熱身賽以2比1擊敗藍鳥。張進德23歲、旅美第6年，去年達小聯盟3A層級，今年受邀參加大聯盟春訓。

繼26日替補上場轟出全壘打，張進德今年第2次在大聯盟春訓亮相，在6局上2出局時代打，當時球隊以2比0領先，他敲出內野滾地出局。

張進德隨後留在場上擔任捕手，6局下一壘有人時，長傳二壘抓到企圖盜壘的跑者。9局下第2次打擊時，靠對手失誤上壘。張進德這次熱身賽累計4打數1安打。1060228

(中央社)