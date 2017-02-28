扶輪公益路跑暨單車遊 捐助小兒麻痺

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國際扶輪3460地區馬拉松委員會28日在彰化縣田中鎮舉辦公益路跑暨單車逍遙遊，主辦單位捐助小兒麻痺症、扶輪教育基金會。圖為路跑接力賽。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 106年2月28日

國際扶輪3460地區馬拉松委員會今天在彰化縣田中鎮舉辦公益路跑暨單車逍遙遊，主辦單位捐助小兒麻痺症、扶輪教育基金會。

「扶輪盃超級馬拉松接力賽暨單車逍遙遊」今天在田中鎮三潭國小登場，彰化縣長魏明谷應邀出席，共同為2000多名參賽者打氣。

魏明谷表示，「田中馬拉松」是國內最受歡迎的路跑賽之一，而今天由扶輪社舉辦的活動，同樣結合田園景觀，民眾可路跑或騎單車，遊覽田園水圳風光，且活動結合公益，捐助關懷弱勢及小兒麻痺患者。

魏明谷說，縣府推廣運動，4月22日到27日連續6天舉辦全國中等學校運動會，賽事包括17類、19項目，將有1萬多名選手來到彰化，期盼用運動行銷城市、推廣觀光、提升縣內運動水準與風氣。

今天的馬拉松活動分為接力賽組與健跑組，另有單車逍遙遊，讓參加者騎單車漫遊鄉間，探索田園水圳文化，途經綠筍路鳳凰花道、刺仔埤引水道、百年濁水溪河堤、二水火車公園、八堡圳等景點，再折返三潭國小，總長34公里。1060228

(中央社)