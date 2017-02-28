台女陳屍泰國飯店泳池 外館派員協助家屬

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一名台灣王姓婦人今天凌晨被發現陳屍在泰國芭達雅一家飯店的泳池，外交部今天表示，中華民國駐泰國代表處已第一時間派員趕赴當地協助家屬。

持中華民國護照的50多歲王姓婦人，今天凌晨2時左右，被發現陳屍在芭達雅一家飯店的游泳池內，死因仍待警方調查。

外交部表示，駐泰國代表處已第一時間派員趕赴當地協助家屬，但曼谷距芭達雅逾100公里，詳細情形要等進一步回報。1060228

(中央社)