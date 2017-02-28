蔣公銅像遭破壞 輔大將成立處理委員會
新北市輔仁大學蔣介石銅像今天凌晨遭學生破壞，造成銅像拐杖及左腳部分毀損，輔大校方今天緊急發布聲明，除譴責學生非法破壞學校公物外，也將規畫銅像處理委員會，以因應銅像相關爭議事件處置問題。
今天凌晨0時許， 10多名學生帶著砂輪機、發電機等工具，輪流將輔大蔣介石銅像枴杖鋸斷，還在左後腳鋸開一個大洞，校方隨後通知警方到場制止，現場學生與警員爆發推擠衝突，最後2名輔大學生、1名實踐大學學生及1名校外女子遭警方壓制帶回，依妨害公物罪嫌送辦。
輔大公共事務室主任吳紀美表示，目前銅像周邊已圍起封鎖線，詳細毀損情形仍待日後銅像處理委員會討論決定，會搭配校園內整體景觀做調整，也將參考其他學校作法。
輔大官方聲明稿指出，校方尊重學生各種立場和言論自由，但不容許校內、外人士非法破壞學校公物，因為對方屢勸不聽，為維護校園安全因此通知警方處理，校方未來將成立同校處理委員會討論相關議題，呼籲同學愛惜公物，勿破壞校園秩序。
(中時)
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