陳子璇校花女比基尼開深V 青春身材全都露！

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陳思妤大方秀好身材，辣曬比基尼照。（圖／取材自喜多酒臉書）

補教名師陳子璇的女兒陳思妤（咪咪）五官精緻、身材火辣，在網路上擁不少粉絲，繼日前她曬出荷葉邊比基尼引起騷動後，今（28日）陳思妤再秀好身材，身穿深V比基尼，火辣S曲線全都露，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

陳思妤高中畢業後，去年7月遠赴美國留學，擁一雙圓滾滾大眼與好身材的她，也不吝嗇展現好身材，今在臉書曬出新一套比基尼照，陳思妤身穿格紋開深V泳裝，襯托出她的火辣曲線，並大方穿三角泳褲大秀長腿，完美身材比例加上甜美笑容更是電暈不少網友。

(中時電子報)