牙醫伯伯資助吃到飽 弱勢童小確幸

里昂哈佛國際牙科牙醫師們結合至愛服務協會等單位，昨天邀300多位弱勢孩童圍爐，並發贈紅包。（徐養齡攝）

牙醫師們發送紅包。（徐養齡攝）

新竹至愛服務協會關懷的330名弱勢孩童，今天在牙醫師伯伯們的資助下，到自助式火鍋店太快朵頤，不少孩童們對三餐困頓早習以為常，初次大啖吃到飽，眼神流露出滿滿的「小確幸」。

里昂哈佛國際牙科結合至愛服務協會、救國團新竹真善美聯誼會及領航員志願服務協會等志工團體，在寒流中邀約低收入戶、單親、身障等弱勢孩童圍爐，貼心為每位孩子準備壓歲錢及禮物，盼帶起企業回饋風氣，為社會帶來正向影響。

餐會中，羅媽媽帶著2個孩子報名，她說，每年小孩子都很期待圍爐的日子，志工和她一家3口每年的相聚，陪伴她們一起成長，讓她們深深感受到新竹這個地方充滿了愛。

至愛服務協會創會會長傅正泰表示，現今家庭普遍物質豐沛，但對弱勢孩童而言，吃一頓大餐可能是遙不可及的夢想，協會重視每個孩子的生活、教育品質，盡可能募資挹注，感謝企業不時關懷，讓孩子們感受到陣陣暖流。

里昂哈佛總裁楊至翃指出，低收入單親家庭伴隨經濟弱勢情況日益顯見，診所每年贊助福利機構，安排好玩好學知識堡、圍爐大餐、感恩慶生、贈送紅包、歡樂摸彩等慈善活動，以實際行動讓孩童感受企業關懷。

(中時)