勇士柯瑞累了嗎 三分球11投都沒進
美國職籃NBA金州勇士隊今天作客費城對戰76人隊，當家神射手柯瑞手感冷，三分球11投全繳白卷，不過最終勇士仍以119比108勝。
柯瑞（Stephen Curry）這場比賽投23中7，三分球11投全沒進，不過罰球5罰都沒落空，個人得19分仍有2位數水準，以及6個助攻4個籃板。
去年11月，勇士對戰洛杉磯湖人隊，柯瑞在那場比賽，得13分10助攻8籃板，三分球則10投都沒進，今天的11投卻1球未進，再創個人生涯三分球命中率最差紀錄。
至於隊友湯普森（Clay Thompson）三分球投9中3得21分，杜蘭特（Kevin Durant）三分球投4中1，獨得27分。1060228
(中央社)
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