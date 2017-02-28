3月起 新制酒駕道路交通安全講習開跑

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酒駕肇事害人害己，為嚇阻酒駕行為，交通部新制違規酒駕道路交通安全講習明天上路。（陳育賢攝）

新制違規酒駕道路交通安全講習3月1日起上路！鑑於近年來接連發生酒醉駕車肇事致人死傷的嚴重事故頻傳，監理單位自明天起配合新修正道路交通安全講習辦法規定，將延長酒駕應接受道路交通安全講習時數，另外還新增加「震撼」生命教育。

新竹區監理所指出，為避免駕駛人因未了解自身健康狀況而發生酒後駕車違規行為，致危害自身及交通安全，明天起寄發的講習通知單開始實施新制。

交通部規畫新制酒駕初犯者「酒駕專班」講習時數將從4小時增為6小時，酒駕再犯者「酒駕再犯專班」上課時數將從1天6小時增為2天12小時。

另外，還將新增加「震撼」生命教育，酒駕者將到創世基金會、監獄、殯葬處等做實地教育，見證因酒後駕車導致傷殘的當事人、家屬、受刑人案例及現身說法。

監理所表示，一般酒駕專班課程包含「駕駛道德交通法令高、快速公路行駛要領」、「車輛保養安全防禦駕駛肇事預防與處理及法律責任」、「影片宣導」、「酒精對人體健康之心理及醫學分析」、「酒癮預防與治療及問卷調查」。

酒駕再犯專班課程第1天課程則包含「交通法令與安全駕駛」、「肇事預防與處理與肇事逃逸的法律責任」、「酒駕生命教育」。第2天課程包含「酒駕實地教育」、「如何戒酒」、「戒酒案例分享」、「酒精對人體健康之心理及醫學分析」、「酒癮預防與治療及問卷調查」等，除讓違規人了解酒駕相關法規外，並強化其道路交通安全知能與駕駛道德素養。

監理所強調，應接受道路交通安全講習的違規駕駛人，若無正當理由，不依規定參加者，處新台幣1800元罰鍰。經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照6個月。

(中時)