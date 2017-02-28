轉型正義 廖國棟:原住民要的就是土地

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台東東河鄉都蘭部落阿美族頭目，今天在耆老和年輕人見證下，宣布傳統領域，包含海域和陸域。國民黨立委廖國棟表示，原住民轉型正義要的就是土地。

都蘭阿美族部落族人上午穿著傳統服飾在都蘭鼻海邊，舉行自主宣告傳統領域及傳統漁獵採集海域，阿美族立委廖國棟親自參加。

頭目姜清武說，傳統領域管理原則，除公有土地外，包含私有地在內之傳統範圍，未來若進行經濟開發、牽涉倫理研究等行為，均需諮商部落取得同意。

現階段都蘭部落的法人代表為台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會，發言人蔡政良負責調查傳統領域，他說，都蘭傳統領域分為陸域和漁獵採集的海域。陸域範圍在海岸山脈都蘭山的山脊線以東，北邊至cingemngemay，南邊至kanalesip，東邊至cifanaway。

傳統的漁獵採集海域則在東海岸海域，從海邊往東海域延伸3海里範圍，北邊至kilacay，南邊satefalan。

蔡政良強調，在傳統海域內，不得使用破壞性方法捕魚，包括電、毒、炸魚與使用流刺網與拖網大量捕撈的行為；季節性的海產，禁止提前捕撈，保育區的設立須與都蘭部落商討後，以都蘭部落傳統生態智慧的基礎下訂定。

蔡政良表示，都蘭部落於2003年即透過阿美族傳統年齡組織及耆老進行傳統領域及漁獵採集海域的調查，2008年與原民會專家團隊進行第2次調查，迄今仍持續增補相關傳統地名、口述歷史、實際使用與生命經驗等資料，逐一落實並體現傳統領域作為都蘭阿美族人不可或缺的生活依據。

同樣是東海岸阿美族人的廖國棟說，總共有76筆的土地屬於都蘭部落的傳統領域，這片廣大的土地也是政府調查的結果，所以這個不會假，「原住民的轉型正義，要的就是土地」。1060228

(中央社)