筌聖老家外勞案 高市重罰120萬

我要評比

高雄老字號豆製食品「筌聖老家」食品工廠被控非法僱用並軟禁外勞，高市勞工局今天說，將予以重罰新台幣120萬元，另對非法媒介外勞工作的仲介也重罰50萬元。

勞工局說，筌聖老家違法行為是典型人口販運案件，非法雇主惡行重大，非法僱用且苛扣外籍勞工，勞工局因此嚴辦以儆效尤。

勞工局局長鄭素玲指出，本案是去年1月會同警方查獲移送檢方，勞工局對本案未能及時裁處，將確實檢討改進，也將每年安排專案檢查確實查察，落實對外籍勞工人身及工作權保障。

她又說，對非法僱用外勞從事工作、指派外勞從事許可以外工作、扣留外勞證件或財物等違法情事的雇主，勞工局絕不寬貸，查有明確事證即依法嚴罰。

勞工局表示，本案3名被害外勞，查緝當天即依規定協助安置，其中1人已於去年4月先行返國，另兩名印尼籍外勞目前由安置機構收容中，身體狀況良好受到妥善照顧，且已依規定申請臨時工作證，目前已有1人已在工作中。1060228

(中央社)